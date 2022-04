"Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Bucha. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Preghiamo insieme su questo". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale, alla quale hanno partecipato anche molti profughi ucraini giunti in Italia, tra cui molti bimbi, che assieme a Bergoglio hanno mostrato la bandiera azzurra e gialla del Paese invaso dalla Russia.

Nell'attuale guerra in Ucraina – ha aggiunto il Santo Padre – “assistiamo all'impotenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Oggi si parla spesso di 'geopolitica', ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli Stati più potenti per affermare i propri interessi estendendo l'area di influenza economica, ideologica e militare”.

Una decina di profughi ucraini, tra i quali 6 bambini, presenti all’udienza sono arrivati dalla Sardegna, accompagnati da Ugo Cappellacci, deputato e presidente della sezione Ucraina dell'Unione Interparlamentare, e dal console ucraino nell’Isola Anthony Grande.

Nell'ultima missione "Mamma mia" al confine polacco i due sono riusciti a trasferire nell'Isola 100 profughi a bordo di due bus che si aggiungono ad un altro centinaio di persone, in massima parte minori, che erano già state salvate dalle bombe nelle settimane precedenti.

(Unioneonline/l.f.)

