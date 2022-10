Il Nobel per la Pace 2022 assegnato con gli auspici di pace nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

Ad aggiudicarsi il premio sono stati infatti un attivista bielorusso e due organizzazioni umanitarie, una russa e una ucraina.

Si tratta, come annunciato dalla commissione di Oslo presieduta da Berit Reiss-Andersen, di Ales Bialiatski – dissidente finito in carcere, premiato anche per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre of Belarus – e delle ong Russia's Memorial e Ukraine's Center for civil Liberties.

