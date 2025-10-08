La Reale Accademia svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la chimica 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi "per lo sviluppo di strutture metallo-organiche”.

«I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create, strutture metallo-organiche, contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, estrarre inquinanti dall'acqua, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare idrogeno» si legge nel comunicato dell'Accademia Reale delle Scienze svedese.

Kitagawa, Robson e Yaghi hanno sviluppato, dunque, una nuova forma di architettura molecolare con «un enorme potenziale, portando a nuove e fino ad oggi sconosciute opportunità», afferma Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la Chimica.

La scoperta ha aperto la strada alla realizzazione di nuovi materiali porosi che possono avere una funzione cruciale nell'affrontare molte sfide attuali, come la lotta alla desertificazione o la decarbonizzazione.

