Lunghissime file ai bancomat per ritirare i risparmi, gli ingorghi stradali che si moltiplicano, i treni presi d'assalto. Un esodo inarrestabile nonostante le autorità incoraggino la cittadinanza a restare e resistere, imbracciando le armi.

Migliaia di ucraini abbandonano le loro case e premono sul confine orientale dell'Unione europea per scappare dopo l’invasione russa del Paese. L’Onu parla già di 100mila profughi ma vede all'orizzonte una vera e propria crisi umanitaria con numeri che possono salire fino a 5 milioni.

I Paesi confinanti con l’Ucraina, in quel caso, non reggerebbero all’urto. Nelle ultime 24 ore i profughi riparati in Moldova sono già 16mila, in Romania 10mila. In 100mila sono attesi in Lituania nei prossimi giorni e Varsavia stima di doverne accoglierne almeno un milione.

A Bruxelles, ma anche a Washington, si lavora a un piano per gestire l'emergenza. Domani si riuniranno in via straordinaria i ministri europei degli Affari interni: "La Francia farà la sua parte, e gli ucraini che lasceranno il Paese potranno essere accolti in Europa", ha promesso il presidente francese Emmanuel Macron. Una posizione condivisa in pieno dall'Italia, col premier italiano Mario Draghi che ha sottolineato come sia possibile immaginare "un ingente flusso di profughi ucraini verso i Paesi europei limitrofi".

La Casa Bianca ha già fatto sapere tramite la portavoce Jen Psaki che l'amministrazione Biden è pronta a dare il suo contributo e ad accogliere chi fugge dall'invasione delle forze di Mosca, promettendo anche l'aiuto delle truppe americane agli europei impegnati a trasferire i rifugiati da un Paese all'altro del Vecchio Continente.

Ma a complicare tutto c'è anche la pandemia. Tra i nodi principali da sciogliere per arrivare a un piano europeo che sia davvero efficace c'è infatti quello delle risorse che dovranno servire non solo per garantire ai rifugiati un tetto, l'istruzione per i bambini o l'assistenza sanitaria. I Paesi ospitanti devono fare i conti col Covid e con un dato non certo incoraggiante: meno del 35% dei cittadini ucraini è completamente vaccinato.

