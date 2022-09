Norbert Feher, conosciuto come “Igor il russo”, vuole tornare in Italia a scontare la pena e “probabilmente a breve presenterà la richiesta di estradizione”.

Lo fa sapere l’avvocato Gianluca Belluomini. Il 41enne di origine serba sta scontando l’ergastolo in Spagna, in una prigione di Madrid.

Sono cinque gli omicidi commessi.

Il primo aprile 2017 ha sparato a Davide Fabbri nel bar di Riccardina di Budrio (Bologna), esattamente una settimana dopo, quando tutti gli davano la caccia, ha ucciso nelle campagne ferraresi il volontario di Legambiente Valerio Verri, si è salvato per miracolo l’agente Marco Ravaglia.

Centinaia di uomini mobilitati non riescono a trovarlo, Feher riesce a fuggire in Spagna, nel sud dell’Aragona, dove uccide tre persone il 15 dicembre 2017 prima di essere catturato.

In Italia è stato condannato in via definitiva all’ergastolo. Massima pena anche in Spagna, un ergastolo che potrà essere sospeso dopo 30 anni a determinate condizioni.

Ma la vedova di Davide Fabbri non vuole che torni in Italia: “Che se lo tengano”, afferma Maria Sirica, “spero nella legge spagnola perché da noi rischia di uscire. Fino a quando vivrà non avrò pace, mi ha distrutto la vita togliendomi la cosa più preziosa, è un mostro”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata