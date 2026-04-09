Gli attacchi israeliani contro il Libano rappresentano un «grave pericolo» per il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran, ha avvertito il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Una presa di posizione all’indomani dei raid di Israele su Beirut per colpire le roccaforti di Hezbollah, che hanno provocato centinaia di morti, tra cui civili. Sempre ieri forze dell’Idf israeliana hanno aperto il fuoco contro un veicolo italiano della missione Unifil partito da Shama, quartier generale del settore guidato dalla Brigata Sassari. Solo danni, ma nessun ferito, con il Governo italiano che ha però convocato l’ambasciatore di Tel Aviv per protestare e chiedere spiegazioni e sollecitato proprio l’intervento dell’Onu affinché sia garantita la sicurezza della coalizione internazionale che opera nel Paese.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ha avuto un colloquio telefonico con il leader Usa Donald Trump e con quello iraniano Massoud Pezeshkian, chiedendo che anche il Libano sia inserito negli accordi di cessate il fuoco, affinché questo sia «credibile e duraturo».

Gli aggiornamenti del 9 aprile 2026

Trump: «Forze Usa restano schierate vicino all’Iran» – Washington fa sapere che tutte le forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Lo ha scritto Trump su Truth. "Se ciò non dovesse accadere, inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima", ha aggiunto seppur escludendo l'opzione nucleare. Chiuso lo Stretto di Hormuz, solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo, dopo i raid israeliani sul Libano che per l'Onu sono un grave pericolo per la tenuta della tregua.

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(Unioneonline)

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