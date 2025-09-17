I reali d’Inghilterra ricevono Trump: picchetto d’onore «senza precedenti»Carlo e Camilla, con William e Kate, hanno accolto il leader Usa e la moglie Melania a Windsor con una cerimonia sfarzosa e da record
Re Carlo d’Inghilterra ha ricevuto il presidente americano Donald Trump al castello di Windsor con un picchetto d'onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero.
Lo riportano i media britannici, sottolineando il trattamento e la scenografia riservati al presidente in visita di Stato.
Il leader Usa e alla first lady Melania hanno sfilato a bordo di una carrozza reale, subito quella del sovrano e della consorte Camilla. A seguire, su una terza carrozza, i principi di Galles, William e Kate. Poi la parata della Royal Guard in alta uniforme.
I media britannici parlano di un trattamento «senza precedenti nella storia moderna», che secondo i beninformati sarebbe stato “orchestrato” dal governo del premier Keir Starmer, deciso a servirsi di tutta la suggestione della tradizione monarchica, a cui il presidente magnate si mostra sensibile, per tenere saldamente agganciato il grande alleato americano.
