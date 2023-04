I cani sono in grado di riconoscere il cancro al colon grazie al loro olfatto. È quanto emerge da uno studio dell’università di Kyushu, in Giappone, che ha realizzato un test su alcuni esemplari di labrador.

L’animale, infatti, avvertirebbe il tumore – anche prima della diagnosi – dall’alito e dalle feci del paziente. Nello studio, i cani avrebbero annusato correttamente nel 98% dei casi a partire dalle feci, e nel 95% dall’alito.

Un risultato doppiamente utile, perché tramite l’analisi i ricercatori hanno messo in luce come il cancro sia in grado di emettere un odore riconoscibile durante il suo circolare attraverso il corpo.

