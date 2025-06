È scattata alle sei di questa mattina ora italiana, secondo quanto annunciato da Donald Trump, la prima fase del cessate il fuoco tra Israele e Iran, che secondo il leader Usa porterà in un giorno alla "fine della guerra". Dandone l'annuncio, il tycoon ha parlato di quella che «passerà alla storia come la guerra dei 12 giorni» e si è congratulato con le parti assicurando che la tregua "sarà illimitata". Il tycoon ha ottenuto "l'inimmaginabile", afferma la Casa Bianca.

Nella notte, intanto, nuove potente esplosioni a Teheran con attacchi in diverse parti della città. E nuova raffica di missili su Tel Aviv. E poco dopo 6, nonostante la tregua, gli allarmi hanno risuonato ancora in Israele. «Al momento non esiste alcun 'accordo' su un cessate il fuoco o una cessazione delle operazioni militari, tuttavia a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta», afferma su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi

Oggi è prevista una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul programma nucleare iraniano.

La diretta

Ex ambasciatore Usa in Israele: «Su cessate il fuoco c'è confusione»

«Molto confuso! Israele ha altre 12 ore per colpire, in base al suo primo annuncio? O dovrebbe essere in cessate il fuoco ora? Anche dopo le morti a Beersheba e il bombardamento iraniano dopo la scadenza? Nessuno lo sa! LA PRECISIONE IN GUERRA E IN PACE È IMPORTANTE": lo scrive su X l'ex ambasciatore statunitense in Israele, Dan Shapiro, riporta il Guardian. Secondo il quotidiano britannico il post di Shapiro dimostra quanto sia confusa la situazione dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump: "Persino ex funzionari statunitensi fanno fatica a capire cosa stia succedendo", commenta il giornale.

Trump, cessate il fuoco tra Iran e Israele è ora in vigore

Il presidente statunitense Donald Trump attorno alle 7:20 ora italiana ha annunciato sul suo social network Truth che il cessate il fuoco tra Iran e Israele "è ora in vigore".

Nuovi allarmi in Israele nonostante l’annuncio della tregua

Nonostante l'annuncio dell'Iran dell'entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele alle 7:30 ora di Teheran (le 6 in Italia), nuovi allarmi sono in corso nel centro dello Stato ebraico e in Cisgiordania.

Media iraniani, entrata in vigore la tregua con Israele

L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina al governo di Teheran, riferisce che «dopo l'ultimo attacco missilistico il cessate il fuoco con Israele è iniziato alle 7:30 del mattino ora di Teheran» (le 6 ora italiana).

Beer Sheva, 3 morti e oltre 20 feriti in attacco missilistico iraniano dopo l’annuncio del cessate il fuoco

Tre israeliani sono rimasti uccisi nell'attacco missilistico iraniano su Beer Sheva, nel sud di Israele, poche ore dopo l'annuncio del cessate il fuoco da parte di Donald Trump. Lo riporta il sito di Haaretz, mentre le sirene risuonano in gran parte del centro del Paese. Secondo altri media altre 22 persone sono rimaste ferite.

Iran «operazioni contro Israele fino all'ultimo minuto»

«Le operazioni militari delle nostre potenti Forze armate per punire Israele per la sua aggressione sono continuate fino all'ultimo minuto, alle 4 del mattino», scrive il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi su X.

«Insieme a tutti gli iraniani ringrazio le nostre coraggiose Forze armate che rimangono pronte a difendere il nostro caro Paese fino all'ultima goccia di sangue e che hanno risposto a qualsiasi attacco nemico fino all'ultimo minuto», aggiunge Araghchi.

Nuovo post di Trump su tregua durante allarmi in Israele

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un nuovo post sul social Truth, contemporaneamente agli allarmi in corso nello Stato ebraico: «Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento», ha scritto Trump. E ha aggiunto che «il mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori». Il presidente americano ha concluso il post scrivendo che «il futuro di Israele e dell'Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse. Dio vi benedica entrambi».

Sirene d'allarme a Tel Aviv dopo l’annuncio di Trump sulla tregua

Le sirene d'allarme stanno suonando nel centro di Tel Aviv, a poche ore dall'annuncio della tregua con l'Iran fatto dal presidente americano Donald Trump. Circa dieci minuti fa le sirene hanno risuonato anche nel nord e nel sud di Israele. Attualmente gli allarmi sono scattati anche a Gerusalemme e in molte altre aeree del centro dello Stato ebraico.

Missili dall'Iran, allarme nel nord e nel sud d'Israele

Gli allarmi antiaerei sono scattati nel nord e nel sud di Israele, per il lancio di missili dall'Iran. Nel centro del Paese la popolazione è stata avvisata sui cellulari che l'allarme entrerà in azione a breve.

Iran, «nessun accordo tregua, ma disposti a fine ostilità»

«Al momento non esiste alcun "accordo" su un cessate il fuoco o una cessazione delle operazioni militari, tuttavia a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta». Lo afferma su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

