Hamas ha reso noto i nomi degli ostaggi che saranno liberati domani, dopo 477 giorni di prigionia, precisando che si tratta di quattro soldatesse.

Le loro identità non saranno per ora rese note: le autorità israeliane hanno chiesto ai media di non pubblicare i nomi finché non saranno state informate le famiglie.

Intanto fonti palestinesi riferiscono che Qays al-Saadi, il comandante a Jenin delle Brigate Az ad-Din al-Qassam, l'ala militare di Hamas, si è consegnato all'Idf nella parte orientale della città. Lo riferisce Ynet.

(Unioneonline)

