Usa
01 novembre 2026 alle 17:42aggiornato il 01 novembre 2026 alle 17:43
Halloween di sangue in Texas, 4 morti e 15 feriti in tre sparatorie a DallasIndaga la polizia, non è ancora chiaro se ci sia un nesso fra i diversi episodi
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Halloween di sangue a Dallas, in Texas. In tre diverse sparatorie sono infatti rimaste uccise 4 persone e altre 15 sono state ferite.
La polizia sta indagando, non è ancora chiaro se i tre incidenti siano collegati.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –
(Unioneonline)
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