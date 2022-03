L’attacco portato a termine ieri a Hadera, in Israele, è stato rivendicato dall’Isis. È quanto recita un comunicato rilasciato dal sito di propaganda islamista Amaq.

Due gli agenti di polizia uccisi e altri sono rimasti feriti.

Due combattenti dello Stato islamico, viene confermato, hanno sparato in Herbert Samuel Street. Si tratta della prima volta dal 2017 che l’Isis rivendica ufficialmente un attacco in Israele. Il vice comandante della polizia per la regione, Dudu Boani, ha spiegato che gli assalitori sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco.

