Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato oggi con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha annunciato che «i due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco di 10 giorni a partire dalle 23 (ora italiane)».

La dichiarazione arriva tramite un messaggio su Truth: «Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta in 34 anni qui a Washington con il nostro grande segretario di Stato, Marco Rubio. Ho incaricato il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Rubio, insieme al presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore, Dan Razin' Caine, di collaborare con Israele e il Libano per raggiungere una pace duratura. È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la mia decima, quindi diamoci da fare e portiamo a termine questa opera».

«Inviterò il primo ministro israeliano e il presidente del Libano alla Casa Bianca per i primi colloqui significativi tra Israele e Libano dal 1983 – scrive -, un periodo ormai lontanissimo. Entrambe le parti desiderano la pace, e credo che ciò avverrà rapidamente».

Il post scritto da Donald Trump sul social network Truth

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accolto con favore l'annuncio del cessate il fuoco. In un post su X, ha ringraziato i Paesi che si sono adoperati per mediare tra cui Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Egitto, Qatar e Giordania. «Mentre mi congratulo con tutti i libanesi per questo risultato, porgo le mie condoglianze alle famiglie dei martiri caduti e affermo la mia solidarietà con le loro famiglie, con i feriti e con i cittadini costretti a fuggire dalle loro città e dai loro villaggi», ha dichiarato.

Tra i primi in Italia a commentare la notizia c’è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Accogliamo con grande favore l’annuncio di un prossimo e imminente cessate il fuoco. Sosteniamo con convinzione questo cruciale passo in avanti per la stabilità di tutto il Medio Oriente, al quale abbiamo contribuito con la missione a Beirut di lunedì scorso, mantenendo un contatto costante con il presidente Aoun e il ministro degli Esteri israeliano Saar».

«Ora serve consolidare rapidamente la tregua anche in Libano e penso ci siano tutte le condizioni perché possa essere fatto in tempi rapidi». Così invece su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

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