Guerra tra Libano e Israele, Trump annuncia: «Da stasera cessate il fuoco di 10 giorni»La dichiarazione del presidente Usa su Truth: «C’è l’accordo tra i leader dei due Paesi»
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato oggi con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha annunciato che «i due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco di 10 giorni a partire dalle 23 (ora italiane)».
La dichiarazione arriva tramite un messaggio su Truth: «Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta in 34 anni qui a Washington con il nostro grande segretario di Stato, Marco Rubio. Ho incaricato il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Rubio, insieme al presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore, Dan Razin' Caine, di collaborare con Israele e il Libano per raggiungere una pace duratura. È stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la mia decima, quindi diamoci da fare e portiamo a termine questa opera».
«Inviterò il primo ministro israeliano e il presidente del Libano alla Casa Bianca per i primi colloqui significativi tra Israele e Libano dal 1983 – scrive -, un periodo ormai lontanissimo. Entrambe le parti desiderano la pace, e credo che ciò avverrà rapidamente».
Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accolto con favore l'annuncio del cessate il fuoco. In un post su X, ha ringraziato i Paesi che si sono adoperati per mediare tra cui Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Egitto, Qatar e Giordania. «Mentre mi congratulo con tutti i libanesi per questo risultato, porgo le mie condoglianze alle famiglie dei martiri caduti e affermo la mia solidarietà con le loro famiglie, con i feriti e con i cittadini costretti a fuggire dalle loro città e dai loro villaggi», ha dichiarato.
Tra i primi in Italia a commentare la notizia c’è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Accogliamo con grande favore l’annuncio di un prossimo e imminente cessate il fuoco. Sosteniamo con convinzione questo cruciale passo in avanti per la stabilità di tutto il Medio Oriente, al quale abbiamo contribuito con la missione a Beirut di lunedì scorso, mantenendo un contatto costante con il presidente Aoun e il ministro degli Esteri israeliano Saar».
«Ora serve consolidare rapidamente la tregua anche in Libano e penso ci siano tutte le condizioni perché possa essere fatto in tempi rapidi». Così invece su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.