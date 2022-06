Un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è sparito in Ucraina. Lo affermano funzionari dell'amministrazione Usa citati da Cnn.

L'ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.

Nella notte intanto sono state diffuse le immagini dei due cittadini statunitensi catturati in Ucraina, Alexander John-Robert Drueke e Andy Tai Ngoc Huynh: lo scatto, trasmesso da Cnn, mostra i due con le mani apparentemente legate dietro la schiena.

La foto diffusa da Cnn

Sul fronte diplomatico ieri si è tenuta la storica visita a Kiev, a quasi quattro mesi dallo scoppio della guerra, dei leader Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz.

Il premier italiano ha lanciato la lunga corsa dell’Ucraina verso il traguardo di Bruxelles: "Il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue, vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo. Zelensky sa che è una strada da percorrere, non solo un passo".

Una missione dal forte valore simbolico, che prima dell'incontro al palazzo presidenziale con Volodymyr Zelensky lo ha portato a toccare con mano la devastazione di Irpin dove, ha detto, "ho sentito orrore e speranza, speranza per la ricostruzione e per il futuro". Il premier ha proposto un messaggio di unità con Emmanuel Macron e Olaf Scholz. "Siamo riusciti ad avere una posizione comune e proporre l'Ucraina come Paese candidato immediatamente, non è una conquista da poco. Noi cerchiamo l'unanimità nel Consiglio europeo, ma ci sono Paesi con posizioni diverse. Non siamo in condizione di promettere che questo sarà l'esito, ma siamo in condizione di promettere che questa sarà la nostra posizione", ha spiegato Draghi in vista del vertice della prossima settimana.

Zelensky ha incassato anche l'invito di Scholz a partecipare al prossimo G7 in Germania. "Dobbiamo arrivare a una posizione comune sull'appoggio alla nostra integrazione nell'Ue. Lo status di candidato per l'Ucraina può rafforzare la libertà in Europa e diventare la decisione più importante del terzo decennio del XXI secolo. Capiamo che la strada verso l'Ue non è un solo passo, ma questa strada deve cominciare”, ha detto il presidente ucraino.

Di seguito le notizie di ora in ora.

Ore 7.50 – Gran Bretagna: “La Russia ha già perso”

La Russia ha "già strategicamente perso" la sua guerra in Ucraina, subendo pesanti perdite e rafforzando la Nato, e "non prenderà mai il controllo" del Paese. E' quanto afferma Tony Radakin, capo di stato maggiore della Difesa del Regno Unito in un'intervista all'agenzia di stampa Press Association. "Il presidente Putin ha utilizzato il 25% della potenza del suo esercito per raccogliere piccole conquiste territoriali", sostiene l'ammiraglio. "Qualsiasi affermazione che questo sia un successo per la Russia non ha senso. La Russia sta perdendo", ha detto. Secondo Radakin, Putin potrebbe ottenere "successi tattici" nelle prossime settimane, ma sta finendo le truppe e i missili ad alta tecnologia.

