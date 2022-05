Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver trasformato il Donbass in un "inferno".

Nel suo messaggio notturno, il presidente ucraino ha detto che nella regione orientale "gli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione. E' l'inferno e non è un'esagerazione". Ci sono "attacchi costanti sulla regione di Odessa, sulle città dell'Ucraina centrale”.

"Il Donbass è completamente distrutto", ha aggiunto. "Tutto questo non ha e non può avere nessuna spiegazione militare per la Russia. Questo è un tentativo deliberato e criminale di uccidere quanti più ucraini possibile".

Nelle ultime ore almeno 12 persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a Severodonetsk, secondo il governatore dell'oblast di Lugansk, Serhiy Gaidai. Altri 10 civili, tra cui due bambini, sono morti nel Donetsk, tra Lyman e Bakhmut. E gli attacchi, ha denunciato Kiev, proseguono anche "lungo l'intero confine della regione di Sumy", nel nord-est.

Missili russi hanno inoltre colpito la notte scorsa il villaggio di Desna - nell'Ucraina settentrionale, vicino al confine con la Bielorussia - provocando "molti morti", ha detto ancora Zelensky.

ALL’AZOVSTAL – Intanto intorno ad Azovstal, l’acciaieria di Mariupol trasformata in bastione della resistenza ucraina, si continua a combattere una guerra di propaganda. Quando sembrava ormai vicina alla conclusione l'uscita delle truppe ucraine, gli irriducibili del reggimento Azov spezzano il silenzio e tornano a promettere battaglia.

"Io e il mio comando siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò", ha scandito il vicecomandante e portavoce del battaglione Sviatoslav “Kalina” Palamar.

Assieme a lui altri vertici sarebbero ancora dentro, come il maggiore Bohdan Krotevych, capo dello staff, che sui social ha avvertito: "La guerra non è finita", perché "noi siamo più deboli nel potenziale militare, ma la fiducia in sé del nemico è la nostra carta vincente". Eppure, ad Azovstal non restano che poche centinaia di combattenti. Secondo la Difesa di Mosca, da lunedì sera sono almeno 1.730 i soldati ucraini che hanno ceduto le armi - 771 in più in 24 ore - e sono stati trasportati nei territori controllati dalla Russia, tra cui 80 feriti.

La giornata di ora in ora:

Ore 10.20 – Ucraina, morto un altro atleta

Un altro atleta ucraino è morto mentre combatteva per il proprio Paese. Si tratta di Oleg Lenyuk, vicecampione d'Europa e campione d'Ucraina nell'orienteering: è rimasto ucciso vicino a Kharkiv. Lo ha annunciato su Facebook la Federazione di orienteering dell'Ucraina, secondo quanto riferisce Ukrinform.

Ore 9.45 – Governatore filorusso: "Presto Kherson sarà russa”

Kherson, la città ucraina a nord della Crimea interamente occupata dalle forze russe, "presto diventerà parte" della Federazione russa, secondo quanto ha dichiarato il sindaco della città, nominato dai russi, Volodymyr Saldo, citato dal sito ucraino Kyiv Independent. Dopo l'approvazione del bilancio regionale di Kherson in rubli, il governatore Saldo ha aggiunto: "Noi vediamo nella Federazione russa il nostro Paese".

Ore 8.40 – Kiev, il bilancio dei bimbi uccisi sale a 232

Sale a 232 il bilancio dei bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Lo riporta Ukrinform citando l'ufficio del Procuratore generale ucraino. Il numero dei feriti resta a 427.

Ore 7.55 – Gb: "Dopo Mariupol le truppe russe si sposteranno nel Donbass”

Non appena la Russia avrà il controllo totale di Mariupol, è probabile che sposterà le sue forze dalla città portuale ridotta in macerie per rafforzare il Donbass: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina, sottolineando però che la ridistribuzione dei soldati potrebbe avvenire senza un'adeguata preparazione, con il rischio di ulteriori attriti tra le truppe.

