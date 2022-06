Nel 108esimo giorno di guerra in Ucraina dagli Usa arriva una velata accusa del presidente Joe Biden a Volodymyr Zelensky: "Non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando", ha detto Biden, "ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno (dell'analisi)". “Putin avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto".

Intanto Zelensky torna a chiedere armi: "Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass. La Russia vuole distruggere ogni città, ma l'esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile. Fin quando ci saranno armi pesanti e artiglieria moderna: tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner".

Il leader di Kiev ha ricordato di aver incontrato a Kiev il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, con cui ha discusso di "come fermare l'aggressione russa, come privarla del potenziale offensivo, di quali altri rifornimenti sono necessari per il nostro esercito. Gli inglesi - ha sottolineato - stanno dimostrando una vera leadership in materia di difesa".

A Mariupol, secondo il sindaco Vadym Boychenko, le forze russe che occupano la città hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere le centinaia di cadaveri rimasti tra le macerie.

"Il numero reale di cadaveri sotto le macerie delle case distrutte è spaventoso - scrive Boychenko sul canale Telegram del Consiglio comunale di Mariupol -. Tra le 50 e le 100 persone sono state uccise in quasi tutti gli edifici distrutti e 1.300 palazzi sono stati abbattuti" in città. I corpi dei residenti di Mariupol uccisi nei combattimenti sono stati portati in discarica insieme alle macerie. Il Comune di Mariupol ritiene che almeno 22.000 residenti della città ucraina sudorientale siano stati uccisi durante i primi tre mesi di guerra: “Purtroppo il numero reale delle persone uccise potrebbe essere molto più alto di quanto riportato".

