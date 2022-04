Prosegue la guerra in Ucraina, con la Russia che ha dato ufficialmente il via alla “fase 2” della “operazione speciale” lanciata da Vladimir Putin. Le truppe di Mosca stanno intensificando l’offensiva nel Donbass, mentre continua l’assedio alla città portuale di Mariupol.

Proprio a Mariupol la resistenza dell’esercito ucraino è ancora asserragliata nell'acciaieria di Azovstal, ultimo baluardo che i russi stanno cerando di espugnare.

In queste ore è arrivato un nuovo ultimatum ai soldati di Kiev: arrendersi entro le 14 ora locale (le 13 in Italia) per venire risparmiati. A chi si deporrà le armi, ha detto il generale russo Mikhail Mizintsev, saranno garantite "sicurezza e cure mediche". Ma i militari ucraini non sembrano intenzionati a cedere, anche se la situazione appare ormai disperata.

"Il nemico è dieci volte più numeroso di noi, queste potrebbero essere le nostre ultime ore di vita", ha detto un ufficiale delle truppe di Kiev a Mariupol, chiedendo alla comunità internazionale di "estrarli" da lì.

Nel frattempo, mentre sono allo studio nuove sanzioni per colpire la Russia, Usa e Canada hanno confermato un ulteriore invio di armi e rifornimenti all’esercito ucraino, compresa artiglieria pesante. Il presidente americano Joe Biden, in particolare, sta per annunciare aiuti a Kiev per altri 800 milioni di dollari.

Ore 7.30 – Sanzioni a Mosca, critiche dalla Cina

Il blocco di beni di altri Stati mina la stabilità economica mondiale e deve essere fermata quanto prima perché colpisce la sovranità: il rappresentante permanente cinese all'Onu, Zhang Jun, ha detto al Consiglio di sicurezza che "anche il congelamento arbitrario delle riserve valutarie di altri Paesi è una violazione della sovranità ed equivale ad armare l'interdipendenza economica". Sono pratiche, ha aggiunto Zhang - con la Russia nel mirino delle sanzioni di Usa, Ue e alleati per l'attacco all'Ucraina -, che "minano le fondamenta della stabilità economica mondiale e portano nuove incertezze e rischi alle relazioni internazionali".

Ore 6.50 – Esplosioni a Mykolaiv

Esplosioni sono state avvertite nella città meridionale ucraina di Mykolaiv, capoluogo dell'omonima regione. Lo riporta il Kyiv Independendent, aggiungendo che il sindaco Oleksandr Senkevich ha chiesto ai cittadini di nascondersi nei rifugi.

