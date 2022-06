Entro stasera la spiaggia di Mariupol sarà completamente sminata. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta la tv delle forze armate Zvezda.

L'esercito russo, dopo aver occupato la città ucraina nel sud del Paese, ha avviato le operazioni di sminamento della costa, e nei giorni scorsi il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha annunciato che il porto era stato liberato dalle mine e che stava funzionando normalmente, ricevendo navi da carico.

Intanto il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, fa sapere che la Cina non ha mai fornito alcun supporto materiale alla Russia nella guerra contro l'Ucraina. Pechino, ha spiegato al vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore, ha sostenuto i colloqui di pace e si è opposta alla fornitura di armi, mostrando pieno scetticismo sull'efficacia delle sanzioni.

Un conflitto o una guerra "sono l'ultima cosa che la Cina vorrebbe vedere in Ucraina. Allo stesso tempo, non crediamo che la massima pressione o sanzioni possano risolvere il problema", ha aggiunto Wei, osservando che, al contrario, potrebbero "causare ancora più tensioni e peggiorare ulteriormente il problema". Pechino, che ha "sempre sostenuto" il dialogo tra la Russia e l'Ucraina, spera che gli Usa e la Nato tengano colloqui con Mosca "per creare le condizioni di un cessate il fuoco più rapido".

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 15.30 – Attivati due corridoi terrestri per esportare il grano

L'Ucraina ha creato due corridoi terrestri attraverso la Polonia e la Romania per esportare grano ed evitare una crisi alimentare globale, anche se 'colli di bottiglia' rallentano la catena di approvvigionamento: lo ha detto il viceministro degli esteri di Kiev, Dmytro Senik. Il ministro, citato dal Guardian, ha ribadito che la sicurezza alimentare globale è a rischio perché l'invasione russa dell'Ucraina ha fermato le esportazioni di grano ucraino dal Mar Nero. L'Ucraina - ha detto - è anche in trattativa con gli stati baltici per aggiungere un terzo corridoio per le esportazioni alimentari, ha aggiunto Senik.

***

Ore 14.50 – Draghi in Israele: sul tavolo energia, Ucraina e antisemitismo

Domani inizierà la prima visita in Medio Oriente di Mario Draghi come Presidente del Consiglio. La missione a Gerusalemme precede altri importanti impegni internazionali delle prossime settimane, tra cui i Summit G7 e Nato e la visita ad Ankara. Al centro degli incontri con le massime istituzioni israeliane ci saranno il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la situazione in Ucraina e la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto, i temi energetici, il processo di pace israelo-palestinese e l'antisemitismo. Lo scrive Palazzo Chigi.

***

Ore 12.37 – I russi distruggono il secondo ponte di Severodonetsk

Le forze russe hanno già distrutto due dei tre ponti che portano a Severodonetsk. Lo annuncia il capo dell'amministrazione militare regionale del Lugansk, Sergiy Gaidai, secondo quanto riportano le agenzie ucraine. "I russi hanno distrutto nella notte il secondo ponte che porta al centro regionale, in questo momento stanno bombardando l'ultimo terzo cavalcavia della città: stanno facendo tutto per tagliare Severodonetsk. I prossimi due o tre i giorni saranno significativi e non escludiamo attacchi in altre direzioni, ovvero la rotta Lysychansk-Bakhmut, di cui stanno cercando di prendere il controllo", ha aggiunto Gaidai.

***

Ore 12.19 – Ucraina, Papa Francesco: “Il tempo non raffreddi il nostro dolore”

Il Papa all'Angelus ha rivolto, ancora una volta, il suo pensiero "alla popolazione ucraina afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà, abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace".

***

Ore 11.20 – Salvini: “Viaggio a Mosca? Pagato dalla Lega”

"Il viaggio è stato pagato dalla Lega, io non ho dei rubli e non posso fare il biglietto aereo pagando con quella moneta". Così il leader della Lega Matteo Salvini prima di votare a Milano, sul viaggio che doveva fare a Mosca. "Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e politiche - ha aggiunto - e lo farò ancora nei prossimi giorni". Poi se qualcuno "fa insinuazioni strane su questioni economiche ne parleranno gli avvocati perché ci metto la faccia e il portafoglio".

***

Ore 10.25 – Von der Leyen: “Su Kiev il Consiglio sia unito su scelta storica”

Sulla concessione dello status di candidato Ue all'Ucraina "la sfida è uscire dal consiglio europeo con una posizione unitaria che rifletta la grandezza di queste storiche decisioni". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando con un gruppo di media internazionali, tra cui l'Ansa, sulla via del ritorno dalla sua visita a Kiev. "Il mio auspicio è che guardando indietro, in questi ultimi venti anni, possiamo dire di aver preso la giusta decisione" mostrando "di non essere timidi e con una mentalità chiusa", ha aggiunto von der Leyen.

***

Ore 9.45 – Russia, l'ex McDonald's diventa “Vkousno i totchka”

Gli ex ristoranti di McDonald's in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo, sono stati ribattezzati "Vkousno i totchka", ossia “Delizioso e basta”.

***

Ore 8.40 – Kiev: "Distrutte dalle forze russe 26 abitazioni in Lugansk”

Le forze russe hanno distrutto 26 case nella regione di Lugansk nella giornata di ieri, oltre ad un centro commerciale e un negozio. Lo rende noto il governatore del Lugansk, Serhiy Gaidai, su Telegram, scrive Ukrinform.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata