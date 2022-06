La Russia intensificherà gli attacchi contro l’Ucraina mentre si attende la decisione dell'Unione europea di concedere al Paese lo status di candidato. Ne è convinto Volodymyr Zelensky: "Ovviamente, questa settimana dovremmo aspettarci dalla Russia un'intensificazione delle sue attività ostili, per dare un esempio", ha detto.

"E non solo contro l'Ucraina, ma anche contro altri Paesi europei. Noi ci stiamo preparando. Siamo pronti", ha aggiunto secondo il Guardian.

Nella prima bozza del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, nel capitolo relativo all'Ucraina, si legge che “l'Ue ribadisce il forte sostegno all'Ucraina per la sua resilienza economica, militare, sociale e finanziaria" e "richiama la Russia al ritiro immediato e incondizionato di tutte le sue truppe dall'intero territorio ucraino secondo i confini internazionalmente riconosciuti".

Il testo, provvisorio, domani sarà sul tavolo del Consiglio Affari Generali, a Lussemburgo. Nelle prossime ore sarà inserita la posizione del vertice riguardo alla concessione a Kiev dello status di candidato.

La giornata di ora in ora:

Ore 15.20 – Raid missilistici a Odessa

"Dopo un allarme lanciato verso le 14", ora locale, "a Odessa sono stati segnalati attacchi missilistici". Lo scrive Ukrainska Pravda, citando il deputato Oleksiy Honcharenko su Telegram, che ha lanciato un appello a ripararsi "nei rifugi antiaerei". Il Kyiv Independent segnala "esplosioni" nella città ucraina, citando un portavoce dell'amministrazione regionale. Le esplosioni sono state udite dopo che le sirene dei raid aerei hanno suonato.

***

Ore 14.30 – Zelensky, appello all’Italia: “Sosteneteci”

"Per favore, sosteneteci". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi, facendo riferimento a una domanda dell'ex premier Mario Monti sul voto di domani in Parlamento, che deciderà sull’invio di armi.

***

Ore 13.30 – A Mariupol disastro umanitario

"Mariupol vive uno dei più grandi disastri umanitari causati dall'aggressione russa. Nonostante la consegna dell'acqua una volta alla settimana annunciata dai russi, non tutti i residenti possono raccoglierla. In alcune aree dove l'approvvigionamento idrico è parzialmente disponibile, la gente è costretta a usare l'acqua non potabile. A causa di problemi con gli aiuti umanitari, la gente sta in fila anche 3-4 ore davanti ai supermercati per comprare da mangiare". Lo ha scritto il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram, riportato da Ukrinform. "I prezzi sono saliti alle stelle subito dopo che i residenti di Mariupol hanno ricevuto soldi dai russi: stanno approfittando dei problemi ad ogni passo". Al momento più di 100.000 persone rimangono nella città occupata.

***

Ore 12 – Bozza del vertice Ue: “Aiuti a Kiev e ritiro immediato della Russia”

"L'Ue ribadisce il forte sostegno all'Ucraina per la sua resilienza economica, militare, sociale e finanziaria" e "richiama la Russia al ritiro immediato e incondizionato di tutte le sue truppe dall'intero territorio ucraino secondo i confini internazionalmente riconosciuti". E' quanto si legge nella prima bozza del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, nel capitolo relativo all'Ucraina. Si tratta di una bozza provvisoria che, domani, sarà sul tavolo del Consiglio Affari Generali, a Lussemburgo, mentre nelle prossime ore, nel testo, sarà inserita la posizione del vertice riguardo alla concessione a Kiev dello status di candidato.

***

Ore 11.30 – Medvedev: “Le relazioni con gli Usa sono a zero assoluto”

"Le relazioni con gli Stati Uniti sono a zero Kelvin. Ora non abbiamo relazioni con loro. E non c'è bisogno di scongelarle oggi, né di negoziare con loro. Lasciateli correre o strisciare. E loro lo apprezzano come un favore speciale". Lo ha scritto sui social Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia e alleato del presidente Putin, parlando della prospettiva di ulteriori negoziati sui trattati nucleari. Lo riporta il Guardian.

***

Ore 9.30 – Nyt: “Uso diffuso di bombe a grappolo russe in Ucraina”

Un'analisi del New York Times ha mostrato "l'uso diffuso da parte della Russia in Ucraina di armi a grappolo vietate da alcuni trattati internazionali".

***

Ore 8.45 – Regno Unito: “Limitato successo della Russia per l’incapacità della potenza aerea”

"Nel conflitto in Ucraina fino ad oggi, l'aviazione russa ha avuto una scarsa performance. La sua incapacità di fornire costantemente potenza aerea è uno dei fattori più importanti alla base del limitato successo della campagna russa". Lo afferma il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto di intelligence pubblicato su Twitter. "Per anni, gran parte dell'addestramento aereo della Russia è stato probabilmente programmato per impressionare gli alti funzionari, piuttosto che sviluppare dinamiche tra gli equipaggi aerei".

***

Ore 7.30 – Due civili uccisi da missili russi nel Donetsk

Due civili sono stati uccisi e 12 feriti nelle ultime 24 ore durante un attacco missilistico dell'esercito russo nella regione di Donetsk, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, citato da Unian. Kyrylenko ha aggiunto che le truppe nemiche nel distretto stanno cercando di stabilire il pieno controllo sul villaggio di Bogorodichne e creare le condizioni per lo sviluppo dell'offensiva su Slovyansk.

(Unioneonline)

