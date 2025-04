Kiev è «al 90% d'accordo con il piano di pace del presidente Trump presentato questa settimana a Parigi». Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ai funzionari americani, come riporta il New York Post che cita un alto funzionario di Washington.

La domanda ora è se Mosca aderirà o meno. «La prossima settimana a Londra, vogliamo prendere una decisione per un cessate il fuoco completo e globale», ha affermato il funzionario, sottolineando che «l'intento è quindi quello di avere (discussioni) con i russi e poi dire, “ok, questa è la vostra migliore e definitiva offerta”, per scoprire la situazione di entrambe le parti».

La decisione ucraina arriva mentre il presidente americano Donald Trump avverte che «senza una svolta su Kiev ci sfiliamo, non è la nostra guerra». Gli stati Uniti infatti, dopo l'obiettivo (sfumato) di raggiungere una tregua in Ucraina entro la Pasqua hanno messo in chiaro se non si sbloccherà in qualche modo la trattativa tra russi e ucraini - qualunque sia il costo - sono pronti a sfilarsi dal negoziato.

