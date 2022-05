Il governo della regione meridionale di Kherson chiederà al presidente russo Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa. Lo ha affermato il vice capo dell'amministrazione Kirill Stremousov citato dalla Tass: "Il referendum che si è svolto in Crimea in modo assolutamente legale non è stato riconosciuto dalla comunità mondiale, che ha fatto di tutto per non riconoscere la Russia come membro a pieno titolo della comunità globale”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Mentre la Camera Usa ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti - militari, economici e umanitari - all'Ucraina da 40 miliardi di dollari proposto dal presidente americano Joe Biden, la Commissione europea lavora ad uno strumento per confiscare i beni di persone ed entità russe sanzionate in tutta l'Ue e far confluire le risorse in un fondo comune per risarcire l'Ucraina. Lo ha indicato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, nel corso di una conferenza stampa. "Stiamo lavorando ad uno strumento europeo che renda la confisca una possibilità disponibile a tutti gli Stati membri" e "l'intenzione" successiva "è di chiedere ai Paesi di destinare le risorse finanziarie delle confische a un fondo comune che consenta di finanziare le vittime" della guerra, "l'Ucraina e gli ucraini".

DRAGHI–BIDEN – Ieri intanto si è tenuto l’incontro tra Mario Draghi e Biden alla Casa Bianca, prima visita da premier per l’ex presidente della Bce: i due leader hanno concordato sulla ricerca di una via per la pace, su cui l'Italia e l'Europa si interrogano "seriamente". E la necessità concreta, urgente, di sbloccare al più presto i porti ucraini sul Mar Nero per evitare accanto alla crisi dell'energia di innescare anche una crisi alimentare. “Putin pensava di dividerci, ha fallito”, ha detto Mario Draghi ricevuto nello Studio Ovale per un colloquio faccia a faccia durato più di un'ora. “La guerra in Ucraina porterà dei cambiamenti massicci in Europa”, ha aggiunto il presidente del Consiglio: “Eravamo vicini e ora siamo ancora più vicini e so che possiamo contare sul tuo sostegno come un sincero amico dell'Ue e dell'Italia”.

I COMBATTIMENTI – Nel 77esimo giorno di guerra l'esercito russo sta conducendo le ostilità più attive nelle direzioni di Slobozhansky e Donetsk, cercando di prendere piede nella direzione di Kryvyi Rih, in Ucraina meridionale: lo scrive lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev nel rapporto citato dall'Ukrainska Pravda.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata in diretta:

Ore 16.05 – Kiev riprende il controllo di 1.200 km di frontiera

"Il Servizio di frontiera di Stato all'interno degli oblast di Kiev, Chernihiv e Sumy ha il controllo di frontiera su quasi 1.200 chilometri, due terzi dei quali al confine con la Russia". Lo ha annunciato durante un briefing il direttore del Dipartimento di Stato per la protezione delle frontiere, Leonid Baran, secondo quanto riportato dall'agenzia Unian.

***

Ore 15.50 – Lugansk e Donetsk bloccano l'accesso a Facebook e Instagram

Le repubbliche filo-russe di Lugansk e Donetsk nell'Ucraina orientale hanno annunciato di aver bloccato l'accesso a Facebook e Instagram. Lo riporta il Guardian precisando che la mossa allinea tali repubbliche alla politica russa nei confronti dei social network. "L'accesso alle risorse informative della società americana Meta, che consente appelli alla violenza contro gli utenti di lingua russa sui suoi social network, è già stato bloccato - ha affermato il ministero delle comunicazioni dell'a repubblica di Donetsk -. Alla luce di ciò, l'accesso ai social network Facebook e Instagram è bloccato sul territorio della repubblica".

***

Ore 15.30 – Mosca: “Esperimenti biologici Usa a Kharkiv”

Il ministero della Difesa russo ha detto di avere le prove che il Pentagono ha partecipato ad "esperimenti biologici su pazienti di ospedali psichiatrici vicino a Kharkiv", in Ucraina. Lo riferisce la Tass. Negli esperimenti, aggiunge il ministero, sono coinvolti anche Germania e Polonia e le compagnie Pfizer, Moderna e Merck.

***

Ore 15.20 – Kiev: “Libereremo Kherson”

Le autorità di Kherson, occupata dai russi, "possono anche chiedere che la città sia annessa a Marte o Giove, ma l'esercito ucraino la libererà, a dispetto di qualsiasi cosa dicano". Lo ha affermato Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e capo negoziatore di Kiev, rispondendo alla dichiarazione del vice capo dell'amministrazione locale filo-russa Kirill Stremousov, secondo il quale la città chiederà di essere annessa alla Federazione russa. Lo riferisce l'agenzia Interfax Ucraina.

***

Ore 14.50 – L’Ue lavora alla confisca dei beni russi per risarcire l’Ucraina

La Commissione europea lavora ad uno strumento per confiscare i beni di persone ed entità russe sanzionate in tutta l'Ue e far confluire le risorse in un fondo comune per risarcire l'Ucraina. Lo ha indicato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, nel corso di una conferenza stampa. "Stiamo lavorando ad uno strumento europeo che renda la confisca una possibilità disponibile a tutti gli Stati membri" e "l'intenzione" successiva "è di chiedere ai Paesi di destinare le risorse finanziarie delle confische a un fondo comune che consenta di finanziare le vittime" della guerra, "l'Ucraina e gli ucraini", ha sottolineato.

***

Ore 14.10 – Johnson: "Sosterremo Svezia e Finlandia in caso di attacco”

Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco. Lo ha detto il primo ministro Boris Johnson intervenendo nel dibattito sull'opportunità che le due nazioni scandinave aderiscano alla Nato. Johnson è arrivato in Svezia dove ha firmato una dichiarazione di solidarietà politica, dopodiché si sposterà in Finlandia dove è previsto siglerà un analogo documento, riporta la BBC. "Siamo fermi e inequivocabili nel nostro sostegno sia alla Svezia che alla Finlandia", ha affermato il premier britannico.

***

Ore 13 – Putin “non intende dichiarare la legge marziale in Russia”

Il presidente russo Vladimir Putin non intende dichiarare la legge marziale in Russia durante “l'operazione speciale” in Ucraina. Lo rende noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

***

Ore 12.20 – Mosca: “Dopo l'Ucraina stop al mondo dominato dagli Usa”

"Speriamo e ci aspettiamo che la finalizzazione della nostra operazione militare e il raggiungimento di tutti i suoi obiettivi contribuiscano a fermare i tentativi dell'Occidente di minare il diritto internazionale e di ignorare e violare i principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati. Inoltre, costringerà l'Occidente a smettere di spingere per un cosiddetto ordine mondiale unipolare dominato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov citato da Interfax.

***

Ore 11.55 – Di Maio: “A Mosca messaggi chiari, serve la pace”

E' necessario "passare chiari messaggi a Mosca a favore della pace". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Rabat dove ha visto il collega marocchino Nasser Bourita, ribadendo anche la necessità di "riavviare tavoli negoziali fra Russia e Ucraina per raggiungere innanzitutto un cessate il fuoco".

***

Ore 10.50 – Le mogli dei soldati del battaglione Azov dal Papa: “Speriamo di salvare le loro vite”

L'incontro con il Papa è stato "un momento storico. Speriamo tutti insieme che questo possa aiutare a salvare i nostri mariti, i soldati che sono nella Azovstal a Mariupol. Noi speriamo che questo incontro ci dia una chance per salvare le loro vite". Così Katarina e Yulia, due mogli dei soldati del battaglione Azov che hanno appena incontrato Papa Francesco e che sperano che sia data ai loro soldati la possibilità di evacuare dall'acciaieria.

***

Ore 10 – Kiev: “Colpita una scuola per bambini disabili in Lugansk”

I militari russi hanno sparato su un istituto per bambini con disabilità nella regione di Lugansk. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale Sergiy Gaidai citato da Ukrinform. "I soldati di Mosca ieri hanno aperto il fuoco su Horske. L'edificio della scuola speciale della regione dove studiano i bambini con bisogni speciali è stato colpito. Grazie ai russi", ha affermato Gaidai. Ieri sono state bombardate per 15 volte aree residenziali e infrastrutture in tutta la regione. Il gasdotto principale di Sieiverodonetsk è stato danneggiato, la città è senza gas e anche in blackout.

***

Ore 9.10 – Mosca: “I contatti Russia-Ucraina sui colloqui sono in corso”

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che i contatti tra Russia e Ucraina nella sfera dei colloqui procedono. "I contatti sono in corso", ha detto a Radio Sputnik citata dall'agenzia russa Tass.

***

Ore 8.45 – Putin: “Fiducia nella vittoria con sforzi comuni”

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il capo della Repubblica Popolare (autoproclamata, ndr) di Donetsk Denis Pushilin per la festa nazionale della Repubblica di oggi, dicendo in un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino di essere fiducioso in una vittoria. Lo riferisce la Tass. "Sono fiducioso che i nostri sforzi congiunti ci permetteranno di superare ogni ostacolo e ottenere una vittoria", si legge nel telegramma.

***

Ore 7.45 – Ucraina: “Bombardamenti continui su Chernihiv e Sumy”

La Russia sta bombardando le regioni di Chernihiv a nord e Sumy a nord-est quotidianamente e ripetutamente per tutto il giorno. Lo ha riferito il portavoce del Servizio delle guardie di frontiera ucraine Andriy Demchenko citato da Interfax Ukraine.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata