La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana.

Lo ha annunciato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi.

"Il giorno è arrivato - ha detto -. La Missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa. Orgoglioso di guidare questa missione, che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla fine di questa settimana".

Il G7, in una nota, ha chiesto che l'Aiea abbia libero accesso alla centrale nucleare.

La missione è "la più difficile nella storia dell'organizzazione", ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in visita a Stoccolma, “per gli attacchi della Russia sul terreno, ma anche per il modo sfacciato con cui la Russia sta cercando di legittimare la propria presenza".

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora:

Ore 10.40 – Bombe russe sfiorano Zaporizhzhia, 10 feriti

Almeno 10 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, negli attacchi russi di ieri contro Enerhodar, la cittadina ucraina che ospita l'impianto nucleare di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Dmytro Orlov, secondo quanto riporta Ukrinform. "Ovviamente, questo è il modo in cui i russi hanno 'elaborato' il loro scenario in vista della visita della missione dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia - ha commentato -. Una minaccia diretta alla vita della popolazione civile non ferma i terroristi". Una delegazione dell'Aiea visiterà la centrale nucleare questa settimana.

***

Ore 8.15 – Ancora bombe russe sul Donetsk, uccisi 8 civili

Otto civili sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti ieri a causa dei bombardamenti delle forze russe nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavel Kirilenko. Lo riporta Unian. "La Russia sta uccidendo i civili! Il 28 agosto, i russi hanno ucciso otto civili nel Donbass: quattro a Bakhmut, due a Raygorodok, uno a Tatyanovka e uno a Nikolaevka. Altre sette persone sono rimaste ferite", ha scritto Kirilenko.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata