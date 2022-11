Sarebbero in corso da qualche mese conversazioni “segrete” tra il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, e i suoi omologhi russi. Lo riporta il Wall Street Journal che cita in particolare colloqui con Yuri Ushakov, il consigliere di Vladimir Putin per la politica estera.

Al centro degli scambi la riduzione del rischio di un conflitto più ampio in Ucraina e il tentativo di “mettere in guardia Mosca dall'uso di armi nucleari o altre armi di distruzione di massa”.

Oltre a Ushakov, il consigliere di Biden avrebbe parlato anche con il suo omologo diretto nel governo russo, Nikolai Patrushev.

Intanto oggi a Kiev l'erogazione di corrente elettrica sarà sottoposta a blackout d'emergenza più lunghi del previsto, per far fronte alla crisi energetica causata dai raid sulle infrastrutture ucraine.

Secondo l'operatore di rete statale Ukrenergo, i blackout sono programmati a Kiev e in altri 6 oblast: Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Poltava.

La giornata di ora in ora:

I russi attaccano la regione di Sumy, un morto

Almeno una persona è morta negli attacchi di ieri delle forze russe nella regione di Sumy, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il governatore Dmytro Zhyvytskyi, come riporta il Kyiv Independent. Secondo Zhyvytskyi i russi hanno lanciato oltre 200 razzi colpendo diverse comunità, tra cui Bilopillia, Esman, Vorozhba, Krasnopillia, Khotin, Seredyna-Buda e Shalyhyne. Nella comunità di Vorozhba, una donna è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita.

Esplosioni nel Donetsk occupato

Numerose esplosioni sono state segnalate durante la notte nella parte del Donetsk occupata dai russi: lo riporta il Kyiv Independent, che cita i media statali russi. Secondo le prime informazioni, un grande incendio è scoppiato in un edificio dell'amministrazione ferroviaria nel distretto di Voroshylivskyi. Per il momento non ci sono notizie di feriti o vittime.

