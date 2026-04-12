Vanno a vuoto i primi negoziati tra Iran e Stati Uniti avviati ieri a Islamabad, in Pakistan, nel tentativo di trovare un accordo per la pace in Medio Oriente.

Da Teheran affermano che «nessuno si aspettava» che gli Usa e l'Iran raggiungessero un accordo già dal primo round di negoziati. «Era evidente fin dall'inizio che non dovevamo aspettarci di raggiungere un accordo in una sola sessione. Nessuno se lo aspettava», ha dichiarato Esmaeil Baqaei, portavoce della diplomazia iraniana alla televisione di Stato. Il portavoce del ministero degli Esteri si è detto «certo che i nostri contatti con il Pakistan, così come con gli altri nostri amici nella regione, proseguiranno».

«Siamo stati piuttosto flessibili, ma non siamo riusciti a compiere progressi». Questa invece la posizione espressa dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance al termine dei colloqui secondo quanto riferito da Al Jazeera. «Non siamo riusciti a raggiungere una situazione in cui gli iraniani fossero disposti ad accettare le nostre condizioni. Penso che siamo stati piuttosto flessibili, siamo stati piuttosto accomodanti», ha detto.

Il ministro degli Esteri pakistano ha ribadito che nonostante il mancato accordo Washington e Teheran devono rispettare l'accordo di cessate il fuoco. «È imperativo che le parti continuino a rispettare il loro impegno al cessate il fuoco», ha affermato Ishaq Dar, il cui governo ha ospitato i colloqui e ha agito da mediatore. "Il Pakistan ha svolto e continuerà a svolgere il proprio ruolo per facilitare il coinvolgimento e il dialogo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America nei giorni a venire».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata