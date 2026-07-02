Grande paura per Frankie Dettori: incidente d'auto e fratture multiple alle costoleIl fantino sardo vittima di un violento scontro in Inghilterra nei pressi di Newmarket
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Grande spavento per Frankie Dettori: il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un grave incidente stradale in Inghilterra.
Lo schianto nei pressi di Newmarket, nel Suffolk, nella serata di ieri: un altro veicolo, secondo quanto confermato dal suo management alla Bbc, ha tamponato la parte posteriore destra dell'auto guidata dal 55enne, facendola sbandare e ribaltare.
Il fantino sardo, immediatamente soccorso, avrebbe riportato la frattura di diverse costole e di un pollice.
Le sue condizioni, precisano i collaboratori, sono ancora in fase di valutazione e il fantino rimane ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti.
(Unioneonline/v.l.)