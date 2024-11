Ultimi comizi per Kamala Harris e Donald Trump, quando è ormai arrivato il giorno decisivo, con l’America che vota per eleggere il suo nuovo presidente.

La candidata democratica ha chiuso la campagna dalla Pennsylvania: «L'America è pronta per un nuovo inizio. L'America è pronta per una nuova strada in cui vediamo i nostri concittadini americani non come un nemico, ma come un vicino», ha detto ai suoi sostenitori.

Il candidato repubblicano, dal Michigan, ha invece ha promesso di condurre gli Stati Uniti verso «nuove vette di gloria». Aggiungendo: «Con il vostro voto possiamo risolvere ogni singolo problema che il nostro Paese affronta e condurre l'America, anzi il mondo, verso nuove vette di gloria».

Per quanto riguarda il voto, gli esperto prevedono un testa a testa fino all'ultimo. Occhi puntati sui 7 “Swing State”, che potrebbero risultare decisivi per l’elezione del 47esimo presidente Usa, con – dicono alcuni scenari – poche migliaia di voti che potrebbero risultare determinanti.

Dopo quanto accaduto in occasione dell’elezione Joe Biden a Capitol Hill, Casa Bianca e Congresso blindati, con la Guardia Nazionale in stato di allerta.

I risultati del voto arriveranno nella notte tra oggi e domani, ora italiana.

(Unioneonline/l.f.)

