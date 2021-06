Ancora uno scontro tra talebani e forze di sicurezza in Afghanistan. E ancora sangue. Stavolta a rimetterci la vita è stato un cronista afghano, Hafizullah Haqparast, attivo nella provincia di Logar.

L’uomo stava lavorando nel giardino di casa quando sembra sia stato colpito a morte da pallottole vaganti.

Secondo i familiari, che hanno denunciato l'accaduto ai media locali, i colpi letali sarebbero stati esplosi dagli agenti di sicurezza.

In un Paese in cui da mesi si registrano attacchi mirati contro i giornalisti, con gli autori che spesso e volentieri restano ignoti, a sollevare almeno in parte i familiari della vittima è arrivata la decisione delle autorità locali di aprire un'inchiesta.

