Lisa Shaw, pluripremiata conduttrice radiofonica della BBC, è morta in ospedale dopo aver sofferto di coaguli di sangue in seguito alla vaccinazione con AstraZeneca.

Lo annuncia la famiglia, riporta il Guardian. La donna, 44 anni, ha sviluppato forti mal di testa una settimana dopo aver ricevuto la dose di vaccino e si è ammalata gravemente pochi giorni dopo. Dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per coaguli di sangue ed emorragie, è morta venerdì scorso in ospedale a Newcastle.

"Tutti qui sono devastati e pensano alla bella famiglia di Lisa – il commento di Rik Martin, editore esecutivo ad interim di Bbc Radio Newcastle -. Era una collega fidata, una presentatrice brillante, un'amica meravigliosa, moglie e mamma amorevole. Amava stare alla radio ed era amata dal nostro pubblico".

