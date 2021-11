Negli Usa ennesima tragedia figlia delle “armi facili”: a Brooklyn Park, in Minnesota, un ragazzino di 13 anni ha sparato con una pistola uccidendo un bimbo di soli 5 anni.

Da quanto ricostruito dalla polizia, la tragedia è avvenuta durante la Festa del Ringraziamento. Un gruppo di bambini stava giocando e voleva realizzare un video con lo smartphone. Non è ancora chiaro come si siano procurati la pistola, forse lasciata incustodita in casa da uno genitori. Ma l’epilogo è stato drammatico: il 13enne ha premuto accidentalmente il grilletto e un proiettile ha raggiunto il più piccolo degli amichetti.

Le sue condizioni sono sembrate subito disperate. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori. Ma i tentativi di salvare la vita al bambino sono purtroppo risultati vani.

Il tredicenne nel frattempo è stato fermato dalla polizia e portato in un carcere minorile, in attesa di comparire in tribunale.

