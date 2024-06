Le Forze speciali israeliane hanno recuperato 4 ostaggi vivi all’interno della Striscia di Gaza: si tratta di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov.

I quattro – precisano le autorità dello Stato ebraico – erano stati rapiti da Hamas al Festival musicale Nova, nel corso dell’attacco dei miliziani di Hamas del 7 ottobre 2023.

In particolare, le immagini del rapimento di Noa Argamani, 25 anni, avevano fatto il giro del mondo: in un filmato si vede la giovane sequestrata dai miliziani e condotta via in moto. «Non uccidetemi», era stato il grido lanciato dalla 25enne nel drammatico video.

«Gli ostaggi - spiega una nota - sono stati salvati dallo Shin Bet (l’agenzia di intelligence per gli affari interni di Israele, ndr) e dai combattenti dell'esercito Idf in due luoghi diversi durante un’operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza – prosegue la nota - continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti».

(Unioneonline)

