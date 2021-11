Probabilmente deve la sua vita a un gruppo di gatti che hanno richiamato l’attenzione di alcuni cittadini permettendo che venisse ritrovata prima di morire.

Una neonata è stata salvata a Mumbai da un canale di scolo di una fogna dove stava per annegare.

Gli abitanti della zona hanno notato i felini che si erano radunati sul ciglio di una strada e hanno cominciato a miagolare insistentemente. Sono andati a vedere cosa stesse accadendo e hanno ritrovato la bimba che ha solo pochi giorni di vita. Affidata ai medici, è stata dichiarata in buone condizioni di salute.

I poliziotti hanno avviato un'indagine sull'accaduto ma hanno dichiarato alla stampa di non avere alcun indizio: la neonata, che sarà data in adozione non appena fuori pericolo, era avvolta in un anonimo telo di cotone bianco.

L'uccisione delle neonate femmine è una pratica atroce non del tutto estirpata in India, soprattutto nelle aree più povere, in molte zone infatti una figlia femmina è ritenuta un inutile e pesante fardello.

