Deputata, cantante gospel e pastore evangelico. Ma già da circa un anno col braccialetto elettronico e ora rischia il carcere.

Sta creando molto scalpore in Brasile la storia di Flordelis dos Santos de Souzam, accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito Anderson do Carmo, avvenuto nel 2019, quando l’uomo è stato massacrato con trenta proiettili nel garage di casa.

Ad ucciderlo sarebbe stato uno dei 55 figli adottivi della parlamentare. Ma secondo gli inquirenti la mandante è lei, che già da un anno è costretta al braccialetto elettronico e si è dovuta dimettere da deputata dopo l’ultima svolta nelle indagini, che rischia di portarla dritta dritta in carcere.

Secondo gli inquirenti Flordelis ha più volte provato ad uccidere il marito con l’arsenico, ma non è mai riuscita nel suo intento. Poi è riuscita a convincere uno dei suoi figli adottivi.

Un personaggio decisamente contrastante, quello della brasiliana. Pastore evangelico, cantante gospel e poi deputata. Viveva in una favelas ed è sempre stata in prima linea nell’aiutare i giovani e le persone con problemi di droghe e dipendenze. Per questo ha adottato ben 55 ragazzi, ma con ognuno di loro ha avuto rapporti sessuali e si parla anche di orge con suoi “figli”, che le erano molto riconoscenti. Talmente tanto da uccidere per lei.

Flordelis è accusata di omicidio colposo, associazione a delinquere, falsificazione di documenti e tentato omicidio. Nega tutto e chiede di non essere giudicata da un Tribunale, ma dalla gente. Magari dai suoi “figli".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata