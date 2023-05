Un italiano è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver ucciso a coltellate la sua compagna. Il 45enne, originario di Nettuno (Roma), da anni viveva a Malaga dove svolgeva lavori saltuari e viveva insieme a una 28enne, Paula, dalla quale aveva avuto un figlio. Il delitto sarebbe avvenuto nella loro abitazione, a La Carihuela.

La coppia, secondo una prima ricostruzione e in base ai racconti dei vicini di casa, negli ultimi tempi litigava in modo violento. L’uomo era in fuga quando la polizia lo ha intercettato.

Ora sono in corso le indagini sul suo passato: nel 2014 era fidanzato con una giovane albanese che viveva a Nettuno e che si era trasferita per amore in Spagna. Improvvisamente, dopo l’annuncio del matrimonio, la ragazza era scomparsa e i familiari la cercano ancora oggi. Il sospetto è che sia accaduto qualcosa di terribile.

