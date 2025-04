La Russia ha annunciato l'invio in Iran di diversi aerei con soccorritori, all'indomani dell'esplosione nel principale porto iraniano, che ha causato almeno 28 morti e oltre un migliaio di feriti.

«Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l'invio immediato di diversi aerei con specialisti del Ministero russo per le Situazioni di Emergenza», ha dichiarato in un comunicato l'ambasciata russa in Iran.

