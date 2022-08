Escalation a Gaza nel conflitto tra Israele e la Jihad islamica.

Sono decine le vittime palestinesi da venerdì scorso per gli attacchi israeliani, con centinaia di feriti. Nel computo generale dei morti anche diversi bambini.

La situazione non sembra destinata a sbloccarsi al momento: l'esercito ha calcolato una settimana di operazioni e il premier Yair Lapid ha convocato il Gabinetto di sicurezza con i vertici militari per una ricognizione dello stato dell'operazione "Breaking dawn”. “Continuerà per quanto necessario", ha scandito Lapid: "Stiamo agendo in maniera mirata e responsabile in modo - ha aggiunto dopo aver ringraziato l'esercito per la sua opera - da rendere minimi i danni per coloro che non sono coinvolti".

La centrale elettrica della Striscia è fuori uso per mancanza di diesel, con gli ospedali in difficoltà, per la chiusura dei valichi. E su Israele - che nelle ultime ore ha arrestato in Cisgiordania 19 membri della Jihad - si è rovesciata da Gaza una pioggia di colpi di mortaio e razzi che, per la prima volta, hanno lambito il perimetro urbano di Tel Aviv.

Ne sono stati calcolati dall'esercito - soprattutto nella zona sud di Israele - almeno 380 in circa 24 ore di conflitto: 120 sono stati intercettati dal sistema di difesa dell'Iron Dome, 90 sono caduti all'interno della stessa Striscia.

La Farnesina segue con grande preoccupazione: “L'Italia condanna con fermezza il lancio di razzi verso il territorio israeliano e ribadisce il diritto di Israele di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Si invitano le parti a esercitare moderazione per evitare un'espansione delle ostilità che causerebbe altre vittime e sofferenze ai civili. Questa nuova ondata di violenza - si sottolinea in una nota - costituisce l'ennesima conferma della necessità di rilanciare gli sforzi diplomatici per giungere a una soluzione giusta e duratura del conflitto israelo-palestinese”.

