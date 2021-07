Via libera dell'Agenzia europea del farmaco al vaccino anti-Covid Spikevax della società americana Moderna anche per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni d'età.

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha concesso un'estensione all’utilizzo del prodotto, già autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore ai 18 anni.

Lo ha annunciato l'Agenzia europea del farmaco con un comunicato, precisando che l'uso del siero Spikevax nei ragazzi sarà il medesimo che per gli adulti.

Verrà infatti somministrato con due inoculazioni a distanza di quattro settimane (28 giorni) l’una dall’altra.

Si tratta del secondo vaccino anti-coronavirus approvato dall’Agenzia europea per gli over 12, dopo quello prodotto da Pfizer/BioNTech, inizialmente indicato per gli over 16 e poi esteso ai 12-15enni.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata