Un elicottero dell'esercito tunisino è precipitato ieri sera durante un addestramento notturno nella regione di Gabès, nel sud del Paese, uccidendo i tre militari che erano a bordo: lo ha reso noto il ministero della Difesa.

Già aperta un'indagine "tecnica" per determinare le ragioni dell'incidente: il portavoce del ministero della Difesa nazionale, Mohamed Zekri, in una dichiarazione alla stampa ha affermato che verrà inviato un comitato “tecnico” per conoscere cause e modalità dell'accaduto.

Il terribile schianto è avvenuto nella cittadina di El Hamma.

