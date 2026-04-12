«Addio per sempre, Mr. Orban».

Ilaria Salis si fa fotografare sorridente, con la mano che saluta e un cartello che dà l’addio a Viktor Orban. Con questo scatto l’europarlamentare Avs commenta il risultato delle elezioni in Ungheria, dove la vittoria di Peter Magyar ha messo fine ai 16 anni di governo del punto di riferimento dell’ultradestra europea.

«Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell’estrema destra globale e – speriamo – la fine del regime. L’Ungheria e l’Europa saranno posti migliori senza Orbán. Spiace per Meloni e Salvini. A mai più rivederci!».

Salis era stata arrestata a Budapest e, dopo le immagini che la mostravano in catene nel Tribunale di Budapest, si è candidata con Avs ed è stata eletta nell’Europarlamento: tanti voti che l’hanno portata nel giro di pochi giorni dalle carceri ungheresi alle poltrone di Strasburgo e Bruxelles.

(Unioneonline)

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