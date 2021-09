Gli exit poll assegnano il 45,2% dei consensi a Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin. Al secondo posto, con il 21%, il Partito Comunista, al terzo (8,7%) il Partito Liberale Democratico e infine Russia Giusta (7,9%).

Questi i primi dati diffusi dall’istituto di ricerca Insomar.

Il sistema per le elezioni alla Duma prevede una lista federale nazionale, in cui si vota per i partiti (225 seggi) e una basata sui collegi uninominali (dove si vota col maggioritario per un candidato), dove in palio sono altri 225 seggi.

Le procedure si sono aperte venerdì: fin da subito la presidente della Commissione Elettorale Centrale, Ella Pamfilova, ha denunciato "pesanti attacchi" informatici contro le infrastrutture per il voto online e ha sostenuto che "almeno la metà" proviene dagli Stati Uniti.

Anche il presidente ha votato da remoto, comodamente dal suo ufficio: attualmente si trova infatti in autoisolamento in seguito a uno scoppio di casi di coronavirus nel suo entourage (o perlomeno questa è la spiegazione ufficiale).

