Balzo dei contagi in Gran Bretagna, alimentato dalla variante Delta, la ex indiana. Nell’ultima settimana c’è stato un aumento del 90 per cento dei nuovi casi rispetto a quella precedente.

La tendenza conferma l’allerta, in particolare in alcune zone come quella di Manchester, sebbene si parta da un numero limitato in cifra assoluta.

I dati odierni tuttavia fanno registrare 6.048 nuovi contagi, anche se i tamponi effettuati sfiorano il milione.

L’effetto dei vaccini – 69 milioni di dosi somministrate – per il momento continua a frenare l’impatto sul numero delle vittime giornaliere (13 nelle ultime 24 ore) e sul totale dei pazienti ricoverati negli ospedali britannici, che sono appena 954, ai minimi europei.

Il governo di Boris Johnson sta puntando su un'accelerazione ulteriore dei richiami vaccinali, oggi estesi agli ultra 25enni, per cercare di consolidare il contenimento della variante, che si diffonde soprattutto tra chi ha ricevuto una sola dose.

Ma non è esclusa l'ipotesi di poter rinviare di un paio di settimane la data della prossima tappa di

uscita quasi totale dalle restrizioni del lockdown fissata non prima del 21 giugno. La decisione finale verrà presa lunedì prossimo, il 14 giugno.

