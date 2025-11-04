Allarme droni negli aeropoorti belgi, dove il traffico è stato sopeso. Il primo stop è arrivato allo scalo internazionale di Bruxelles Zaventem, voli sospesi per circa 90 minuti dopo la segnalazione di un drone nel suo spazio aereo. La chiusura del traffico aereo è avvenuta poco dopo le 20, la presenza del drone era invece stata rilevata poco prima delle 20.

Diversi aerei diretti a Zaventem hanno dovuto essere dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Liegi. Ma poco dopo anche lo scalo di Liegi è stato chiuso per lo stesso motivo, l’avvistamento di droni nel suo spazio aereo.

I voli sono stati quindi dirottati fuori dal Belgio, a Colonia e Maastricht, ma poi l’allarme è rientrato, gli scali hanno riaperto e tutto è tornato alla normalità. Solo per mezz’ora, perché intorno alle 22 l’autorità belga per il traffico aereo ha nuovamente interrotto i voli sia su Bruxelles che su Liegi.

