Ha ammesso di aver ucciso sua moglie ed è stato incriminato per omicidio.

Il corpo della donna di nome Assia, 46 anni, è stato ritrovato smembrato a Parigi nel parco Buttes-Chaumont una decina di giorni fa. Il legale del marito ha precisato che il suo assistito non avrebbe avuto intenzione di compiere il delitto, per ora è comunque in arresto.

L’inchiesta era stata aperta il 17 febbraio scorso, quattro giorni prima alcune parti del cadavere erano state rinvenute e sottoposte ad analisi fino a quando si è arrivati a identificare la vittima, sposata e madre di tre figli, che risultava scomparsa dal 31 gennaio. Il marito aveva presentato denuncia il 6 febbraio in una stazione di polizia a Seine-Saint-Denis, sostenendo di non sapere che fine avesse fatto Assia.

