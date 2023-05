È ufficiale: Luigi Di Maio è stato nominato primo rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo. Un incarico annunciato dall’alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione, Josep Borrell, che su Twitter ha scritto: «Ora ha un mandato ambizioso da portare a termine: contribuire a portare il partenariato dell'Ue con i Paesi del Golfo a un nuovo livello strategico, con reciproco vantaggio».

E lo stesso social è stato scelto dall’ex leader del Movimento 5 Stelle ed ex ministro degli Esteri per scrivere, in inglese: «Sono onorato. È una grande responsabilità. Sono pronto a impegnarmi, ascoltare e trovare insieme con i membri dell'UE e ciascuno dei nostri partner regionali i modi migliori per rafforzare insieme la nostra sicurezza e prosperità».

Di Maio entrerà in carica il primo giugno, con un mandato iniziale di 21 mesi.

