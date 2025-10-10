Una forte esplosione si è verificata in un deposito di materiali esplosivi nel Tennessee, ha causato diversi morti e dispersi.

Lo riporta Cnn. L'esplosione è avvenuta nelle prime ore della mattina e ci sono volute ore ai soccorritori per mettere l'area in sicurezza.

«Al momento ci sono diverse persone disperse. Altre persone possiamo confermare che sono morte», ha detto lo sceriffo della contea di Humphrey Chris Davis senza fornire daati precisi.

L’esplosione è avvenuta nell’impianto della Accurate Energetic Systems, che si trova a Bucksnort, a un centinaio di chilometri a sud-ovest della capitale dello stato Nashville. La causa per il momento non è nota.

(Unioneonline)

