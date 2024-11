Correrà ancora, ma questa volta il progetto di solidarietà sarà diverso: la maratona sarà dedicata ad una raccolta fondi per l’acquisto di una speciale sedia a rotelle per disabili, al fine di consentire agli appassionati meno fortunati di poter vivere in futuro la stessa esperienza a New York. Domani, domenica 3 novembre, Nicola Marras, istruttore di fitness e viaggiatore, residente da alcuni anni a Nurachi, conosciuto sui social con il nome “Un sardo a New York”, farà parte della storica maratona della Grande Mela.

«Nelle scorse settimane abbiamo visto Nicola allenarsi intensamente per le strade di Nurachi -fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Renzi Ponti - mostrando forza e determinazione per poter raggiungere questo nuovo importante traguardo sportivo e di solidarietà. Accompagniamo Nicola in questa esperienza, perché rappresenta un esempio positivo di come, attraverso la forza di volontà e l’entusiasmo, è possibile coniugare sport e solidarietà per raggiungere traguardi significativi. Lo sport rappresenta uno strumento importante d’inclusione sociale, di promozione del benessere psicofisico, proprio ciò che Nicola in questi anni ha interpretato e testimoniato concretamente. Noi saremo idealmente con lui a New York a sostenerlo».

Alla raccolta fondi si può partecipare collegandosi alla piattaforma Gofundme digitando “Un Sardo Corre New York III Edizione”.

