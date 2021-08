Dopo 56 governatori uomini, lo Stato di New York sarà amministrato da una donna. Si tratta di Kathleen Hochul, detta Kathy, che prende il posto di Andrew Cuomo, dimissionario dopo essere finito nella bufera a causa di ripetute accuse di molestie sessuali.

"Ci sarà un altro momento per parlare della verità", ha detto lo stesso Cuomo nel suo discorso di addio, ribadendo che "quando il governo politicizza le accuse e i titoli dei media condannano senza fatti, si indebolisce il sistema giudiziario".

Sostituirlo toccherà ora alla sua vice, che nei giorni scorsi aveva definito “disgustose” le molestie sessuali imputate all’ormai ex governatore.

62 anni, donna di legge (è avvocato), Hochul si è presentata in maniera decisa agli abitanti dello Stato che sarà chiamata a governare: “Le dimissioni presentate da Cuomo sono state la cosa giusta da fare nell'interesse dei cittadini. Io sono pronta a guidare lo stato di New York come 57esimo governatore facendo sempre gli interessi dei suoi abitanti”, le sue prime parole dopo l’incarico.

"La gente imparerà presto che il mio stile è prima ascoltare e poi prendere le decisioni", ha aggiunto, assicurando poi che escluderà dalla sua squadra di governo “tutti coloro che sono stati accusati di comportamenti non etici nel rapporto della procuratrice generale” che ha portato avanti l’inchiesta che ha travolto il suo predecessore.

