«Per quanto riguarda il futuro, e cioè la concreta realizzazione del piano di pace Usa per Gaza, ovviamente l'Italia e, in particolare, le Forze armate sono e saranno pronte a fare la loro parte, come hanno sempre fatto e come hanno dimostrato, in tutte le missioni internazionali cui partecipano, di saper fare. L'Italia c'è e ci sarà sempre, quando si tratta di aiutare e sostenere i processi di pace».

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X

