Medio oriente
09 ottobre 2025 alle 13:18aggiornato il 09 ottobre 2025 alle 13:29
Crosetto: «Le forze armate italiane pronte per mantenere la pace a Gaza»Il ministro della Difesa: «Il nostro Paese farà la sua parte come ha sempre dimostrato nelle varie missioni»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Per quanto riguarda il futuro, e cioè la concreta realizzazione del piano di pace Usa per Gaza, ovviamente l'Italia e, in particolare, le Forze armate sono e saranno pronte a fare la loro parte, come hanno sempre fatto e come hanno dimostrato, in tutte le missioni internazionali cui partecipano, di saper fare. L'Italia c'è e ci sarà sempre, quando si tratta di aiutare e sostenere i processi di pace».
Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata