Morti e decine di dispersi nel crollo in una miniera di carbone della Mongolia Interna, regione settentrionale della Cina.

L'incidente è avvenuto ieri: un pendio alto 180 metri ha ceduto nella miniera a cielo aperto nell'area di Alxa Left Bannerm. Le ricerche sono riprese oggi dopo che nella notte una nuova frana ha ostacolato le operazioni di soccorso.

Al momento sono 49 i minatori intrappolati, il bilancio provvisorio è di quattro vittime. Sul luogo della tragedia stanno intervenendo centinaia di soccorritori, con gli escavatori in azione per rimuovere i detriti. Lo stesso presidente cinese, Xi Jinping, ha sollecitato il ricorso a ogni sforzo possibile e utile per salvare vite. I feriti sono stati trasportati in ospedale e risultano in condizioni stabili. Ancora non è stata chiarita la causa dell'incidente. Sul fatto la polizia ha avviato un’indagine.

