Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nel crollo, per cause ancora ignote la notte scorsa, di due palazzi nel centro di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia.

"La facciata è caduta sulla strada, c'è una grande voragine", ha precisato il vicecolonnello Arnaud Mendousse, portavoce dei pompieri.

I due palazzi crollati erano di 3 piani e sorgevano nel quartiere della porte de Bourgogne, nella città vecchia.

Al momento del crollo, il primo edificio era vuoto per lavori in corso, il secondo ospitava 9 persone.

Fra le vittime, un uomo di 28 anni in condizioni "gravissime", un altro di 48 e una donna di 38. Evacuate "senza danni" altre sei persone.

(Unioneonline/v.l.)

