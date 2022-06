È salito ad almeno otto morti e 60 feriti gravi il bilancio provvisorio del crollo, nel dipartimento centrale colombiano di Tolima, di almeno otto palchi di una tribuna dell'arena “Gilberto Charry”, dove era in corso una festa popolare con i tori.

Lo spettacolo era stato organizzato per le festività in questi giorni di San Pietro e Paolo, e le tribune dell'arena erano strapiene di spettatori quando, forse per l'eccessivo affollamento, è avvenuto il crollo che ha coinvolto un gran numero di persone.

Il governatore del dipartimento di Tolima, José Ricardo Orozco, ha reso noto che, per ora, "i morti sono otto e che il numero dei feriti supera i 60", ma il bilancio è ancora in fase di aggiornamento.

Sulle reti social sono state postate immagini in cui si vede chiaramente il momento del crollo, il gran polverone generato, le persone inghiottite dalle strutture schiantatesi al suolo, e la disperata fuga delle persone che in quel momento nell'arena sfidavano i tori in libertà.

(Unioneonline/v.l.)

